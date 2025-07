Seis pessoas são presas por associação criminosa no Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina

Três homens e três mulheres foram presos por associação criminosa nesta sexta-feira (18), durante uma operação realizada nos municípios de Belém, Anajás e Santa Izabel, no Pará, além das cidades do Rio de Janeiro (RJ) e Florianópolis (SC). Os alvos são considerados de alta periculosidade e já respondem por delitos como roubo, tráfico de drogas, receptação e porte ilegal de arma.

Segundo a investigação, o grupo também é suspeito de extorsão contra comerciantes no estado do Pará.

Mandados e flagrante durante operação

Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém. Uma das mulheres foi ainda presa em flagrante após reagir à abordagem e atentar contra a integridade dos agentes.

O trabalho investigativo foi coordenado por agentes da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), unidade vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), em colaboração com as polícias civis do Pará, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

Alvos ocupavam cargos estratégicos em facção

De acordo com o delegado Juliano Corrêa, titular da DRCO, os investigados tinham cargos de comando dentro de uma facção criminosa com atuação no bairro do Benguí, em Belém. “Um dos presos era responsável pela ‘disciplina’ da organização e outro atuava como ‘final de fornecedores’”, afirmou.

Durante a prisão de um dos suspeitos na comunidade do Fogueteiro, no Rio de Janeiro, as equipes utilizaram três veículos blindados. O homem resistiu à prisão e houve troca de tiros com os policiais.

Presos estão à disposição da Justiça

Todos os presos passaram pelos procedimentos legais e estão à disposição do Poder Judiciário.