Suspeito de envolvimento em homicídio é preso em Castanhal

A Polícia Civil do Pará prendeu, na tarde desta quinta-feira (26), Antônio Alves de Lima Filho, suspeito de participação no assassinato de Antônio da Cruz e Souza Júnior, ocorrido em janeiro deste ano, em Castanhal, nordeste do estado. A prisão foi realizada durante operação conjunta das Delegacias de Homicídios e do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) do município. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal.

O crime aconteceu no dia 8 de janeiro, por volta das 19h40, quando a vítima estava sentada em frente à própria casa, na travessa Cônego Leitão, bairro Estrela. Dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram vários disparos de arma de fogo. A vítima chegou a ser socorrida com vida e encaminhada à UPA de Castanhal, sendo depois transferida ao Hospital Metropolitano, em Ananindeua, onde morreu na manhã seguinte.

Segundo a Polícia Civil, a identificação do suspeito foi possível após análises técnicas e a coleta de provas consideradas idôneas. As investigações continuam para localizar e prender outros envolvidos no crime.