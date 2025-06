Castanhal adere ao selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef)

O município de Castanhal deu um passo importante ao aderir ao Selo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), uma iniciativa que reconhece e incentiva os municípios a avançarem na garantia dos direitos de crianças e adolescentes. Para isso, foi realizada uma reunião intersetorial envolvendo as Secretarias de Planejamento, Saúde, Educação e Assistência Social, com o objetivo de discutir os detalhes da adesão.

A iniciativa da Unicef tem foco especial nos municípios do Semiárido e da Amazônia Legal, regiões onde muitas crianças e adolescentes ainda têm seus direitos não totalmente assegurados ou enfrentam dificuldades de acesso a serviços de qualidade.

A certificação é concedida ao final de cada ciclo de quatro anos, que coincide com o período de gestão municipal. É o explica Carmem Quadros, assessora técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas).

“No final da gestão os indicadores serão medidos. Será uma junção de todas as políticas públicas como nas áreas da saúde, educação e saúde para assegurar os direitos das crianças e adolescentes. Castanhal não recebe o Selo Unicef desde 2012”, explicou.

Essa certificação incentiva a gestão municipal a implementar políticas específicas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, promover ações sociais de qualidade, prevenir e combater a violência, além de estimular o engajamento e a participação cidadã.

“Vamos intensificar o trabalho com a primeira infância, acompanhar de perto as ações voltadas aos adolescentes, ampliar os investimentos na educação infantil com mais creches, além de acompanhar as gestantes, pois isso impacta diretamente na saúde das crianças. Será um grande desafio que envolverá todas as secretarias municipais”, destacou Carmem Quadros.

Resultados duradouros e monitoramento

Os resultados alcançados pelos municípios durante o ciclo do Selo do Unicef devem ser permanentes e gerar impactos positivos na vida de crianças e adolescentes, mesmo após o término do ciclo.

O Unicef acompanha o progresso dos municípios participantes por meio de indicadores sociais, avaliando continuamente o avanço em relação às metas estabelecidas, garantindo que as ações tragam benefícios reais e duradouros para a comunidade.