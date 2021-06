Selo Unicef ganha adesão do Governo do Pará

O governador Helder Barbalho anunciou nas redes sosciais, nesta segunda-feira (14), que "o Pará é o primeiro Estado do Brasil a aderir ao Selo Unicef ​​2021". "A parceria, firmada também com as prefeituras, visa intensificar a proteção de crianças e adolescentes", salienta o governador.

Helder também destaca: "Lançamos hoje, também, o Plano Estadual de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes do Pará, um compromisso nosso de trabalhar nas 12 regiões de integração do Estado, para desenvolver políticas públicas e garantir a construção de um ambiente seguro".

O UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância) externa o convite para que os municípios do Pará a aderir à edição 2021-2024 do Selo UNICEF, e assumir o compromisso de colocar os direitos de crianças e adolescentes como prioridade da gestão municipal. A adesão pode ser feita no site selounicef.org.br até 8 de agosto.

O Selo UNICEF é uma iniciativa da instituição para estimular e reconhecer avanços reais e positivos na promoção, realização e garantia dos direitos de crianças e adolescentes em municípios do Semiárido e da Amazônia Legal brasileira.

Ao aderir ao Selo UNICEF, o município assume o compromisso de manter a agenda de suas políticas públicas pela infância e adolescência como prioridade.