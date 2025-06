Menina de 9 anos morre ao ser atingida por ônibus escolar enquanto andava de bicicleta em Castanhal

Maria Eduarda Soares, de 9 anos, morreu depois de uma colisão com um ônibus escolar nesta terça-feira (24/6), em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, ela conduzia uma bicicleta no momento do acidente de trânsito. O pai da vítima a acompanhava em outra bicicleta. As circunstâncias do sinistro ainda não foram esclarecidas.

Após a batida, o genitor de Maria tentou socorrê-la. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, o condutor do ônibus permaneceu na área e foi conduzido por uma guarnição do 5º Batalhão até a Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.