Dupla é presa suspeita de vender drogas em faculdade no nordeste do Pará

Mateus Negrão dos Santos e Jhon Klay Rodrigues Pinheiro foram presos pela Polícia Civil na segunda-feira (23/6), no bairro Angélica, em Abaetetuba, no nordeste do Pará, suspeitos de tráfico de drogas. De acordo com a PC, há uma semana os investigadores receberam denúncias sobre o comércio de entorpecentes perto de uma faculdade, onde Mateus seria o vendedor e Jhon o fornecedor.

Para verificar se a informação procedia, os policiais vigiaram a casa de Jhon e constataram uma motivação estranha no local. Segundo as autoridades, o suspeito foi flagrado recebendo um pacote de cor preta de Mateus na manhã de segunda (23/6). A tentativa de disfarçar a mercadoria chamou a atenção dos agentes.

VEJA MAIS

A Polícia Civil então abordou a dupla e percebeu que o pacote era cocaína. Jhon, ao perceber a aproximação dos policiais, jogou o celular dele no chão. Ainda conforme a PC, Mateus confessou ter ido buscar a droga com o outro suspeito para revendê-la na faculdade.

Com a localização da droga, a polícia entrou no imóvel e achou mais cocaína e outra quantidade de maconha, além de R$ 49 em espécie e dois aparelhos celulares danificados, duas motocicletas. Para a PC, os suspeitos confirmaram que Mateus era o responsável pela revenda de drogas na faculdade e Jhon Klay o fornecedor.

A dupla foi encaminhada até a delegacia de Abaetetuba onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Jhon e Mateus permanecem à disposição da Justiça.