Policial militar reformado é assassinado a tiros no Marajó

O policial militar reformado Cristiano Noronha dos Santos foi assassinado a tiros na noite desta segunda-feira (23), em Portel, na Região de Integração do Marajó. A caminhava pela rua Impiranguinha, no bairro da Portelinha, quando um homem, vestido com uniforme de mototaxista e usando capacete, se aproximou em uma moto e efetuou pelo menos dois disparos contra Cristiano. O autor dos disparos fugiu na sequência.

Segundo o portal Notícia Marajó, a Polícia Civil disse que o crime ocorreu por volta das 21h50. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas não houve tempo de socorrer a vítima. Cristiano morreu no local do crime.

VEJA MAIS

A PM isolou a área e a PC realizou um levantamento preliminar no local. O corpo foi removido e levado para o necrotério do Hospital Geral de Portel. Ainda conforme o Notícia Marajó, as autoridades encontraram duas cápsulas de munição.

Até o começo da manhã desta terça-feira (24/), a motivação por trás do crime continua desconhecida. O suspeito do homicídio segue foragido. Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil comunicou em nota que "equipes da delegacia de Portel trabalham para identificar e localizar os suspeitos envolvidos no homicídio do Policial Militar Reformado Cristiano Noronha dos Santos". Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. Informações que auxiliem na apuração do caso podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia, 181.