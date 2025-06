'Íca', suspeito de matar cabo da PM, é morto durante ação policial em Mocajuba

Raí Ramos Ribeiro, conhecido pelo o apelido “Íca”, morreu em uma ação policial na madrugada desta segunda-feira (2/6), em Mocajuba, no nordeste do Pará. Segundo as autoridades, ele era suspeito de matar Giuseppe Nogueira Giannone, cabo da Polícia Militar, no dia 11 de abril deste ano, quando o militar participava de uma operação no Ramal do Pantoja, zona rural do município. A vítima acabou sendo alvejada por um disparo de fuzil que atravessou o colete balístico que usava.

O suspeito estava foragido há um mês e meio até que os agentes foram informados de que ele tinha retornado à região. Com isso, a PM montou uma operação para capturá-lo e cumprir o mandado de prisão que ele tinha em aberto.

Os militares receberam uma denúncia anônima afirmando que Raí estaria em uma casa no final do bairro Novo, em uma área de mata. Por volta das 5h, os PMs foram até o endereço e conseguiram localizá-lo em uma motocicleta vermelha.

VEJA MAIS

Segundo a Polícia Militar, os agentes deram ordem de parada, mas o suspeito desceu do veículo e atirou contra os militares enquanto fugia. A PM revidou e baleou o suspeito. Ele chegou a ser socorrido até o Hospital Municipal de Mocajuba, mas não resistiu aos ferimentos. Após a ação, os policiais apreenderam um revólver de fabricação artesanal, um celular, além de duas munições calibre 38, sendo uma delas estava intacta e a outra deflagrada.

Todo o material foi levado até a Delegacia de Mocajuba. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.

Morte do cabo Giuseppe

Conhecido na corporação como CB Giuseppe ou Cabo “Vulcão”, o policial ainda foi socorrido por colegas da equipe, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada no Hospital Municipal de Mocajuba.

De acordo com os relatos policiais, as equipes entraram em confronto com criminosos em uma área de mata, onde houve uma troca de tiros. Durante o embate, o cabo foi atingido. Apesar de estar usando equipamentos de segurança, o disparo transpassou a proteção do colete. Os criminosos fugiram do local logo após o confronto.