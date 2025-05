Policial militar é morto a tiros dentro de farmácia em Ananindeua

Um policial militar foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (1º) dentro de uma farmácia no conjunto Cidade Nova IV, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. A vítima foi identificada como cabo Eduardo de Almeida e Silva, de 35 anos, que era lotado no Quartel do Comando Geral (QCG) e estava à paisana no momento do crime.

De acordo com as primeiras informações repassadas pela Polícia Militar, o agente teria reagido a um assalto e acabou sendo baleado por um dos criminosos. Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que o policial estava no balcão, nos fundos da farmácia, quando foi surpreendido por um dos suspeitos, que se aproximou por trás.

Nas imagens, é possível ver que o homem tenta tomar algo da vítima, possivelmente a arma que estava presa à cintura do agente. O policial ainda tenta reagir, mas é baleado na cabeça. Ele morreu no local, antes da chegada das equipes de socorro do Corpo de Bombeiros.

VEJA MAIS

Pelo menos três pessoas estariam envolvidas no crime. Dois suspeitos chegaram em uma motocicleta, sendo que o piloto usava uma roupa semelhante à de mototaxista. Câmeras de segurança externas mostram o momento em que o suposto mototaxista leva o comparsa até o carro de apoio, que o aguardava estacionado em uma rua próxima. Os três conseguiram fugir após o crime.

Além das imagens do circuito interno da farmácia, também circulam nas redes sociais registros que mostram o corpo do policial caído no chão do estabelecimento.

A Polícia Militar segue em diligência na tentativa de localizar os suspeitos. Até a publicação desta reportagem, não havia confirmação se algum pertence pessoal da vítima foi roubado durante a ação. Procurada, a PM lamentou a morte do agente, que foi vítima de homicídio. "O policiamento na área foi reforçado e as buscas pelos autores do crime estão em andamento. Informações sobre o caso podem ser repassadas pelo número 181. O sigilo é garantido", comunicou.



O caso é investigado pela Polícia Civil. “A Polícia Civil informa que uma equipe foi mobilizada ao estabelecimento. O agente de segurança da Polícia Militar, Cabo Eduardo de Almeida e Silva, de 35 anos, foi encontrado sem vida no local. A Divisão de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP) assumirá as investigações sobre o caso”, disse em nota.

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.