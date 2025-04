Suspeito de atirar e matar homem em concessionária de Belém é identificado

A Polícia Civil do Pará informou por meio de nota enviada à redação do Grupo Liberal, na noite desta quarta-feira (23), que já identificou o autor dos disparos que mataram Rafael Ronaldo Xavier da Silva, de 33 anos, na tarde da última terça-feira (22), dentro de uma concessionária de veículos localizada na avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta, em Belém. Entretanto, a polícia não divulgou a identidade do atirador e também não confirmou se procede a informação de que seria um policial à paisana.

VEJA MAIS

De acordo com informações da políc​ia, Rafael teria tentado roubar o cordão de um cliente que estava no local, momento em que foi baleado. O suposto comparsa que o acompanhava fugiu, deixando-o para trás.

Rafael morreu ainda no local. Próximo ao corpo, foram encontrados um capacete e chinelos, levantando a suspeita de que ele e o comparsa tenham chegado ao local em uma motocicleta.

A polícia apreendeu o celular de Rafael e um simulacro de arma de fogo que ele carregava. Os objetos foram encaminhados para a perícia.