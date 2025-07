Jovem desaparecido é encontrado morto em área de pasto no nordeste do Pará; PC investiga o caso

Melke da Conceição Costa, de 22 anos, foi encontrado morto na noite da última segunda-feira (7/7), em uma área de pasto na Vicinal Pindorama, em Tailândia, nordeste do Pará. Ele tinha desaparecido após sair de casa na última sexta-feira (04) e não dar mais notícias à família. Até o momento, as circunstâncias da morte da vítima não foram esclarecidas. A Polícia Civil investiga o caso.

Segundo o Portal Tailândia, a mãe de Melke procurou a polícia no sábado (5/7), dia seguinte ao sumiço do filho, e registrou o boletim de ocorrência. Desde o fim de semana, equipes policiais realizaram buscas intensas na região, que culminaram com a localização do corpo.

Ainda conforme o Portal Tailândia, foram visualizadas lesões compatíveis com disparos de arma de fogo. No entanto, a confirmação da causa da morte, que dependerá do laudo do exame necroscópico a ser realizado pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.