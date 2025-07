PC investiga mortes de animais por suposto envenenamento em Ananindeua

Ao menos cinco cães e quatro gatos foram encontrados mortos no Conjunto Guajará, no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. O caso gerou grande repercussão nas redes sociais porque os moradores informaram que os animais apresentavam sinais de um suposto envenenamento. Nesta quarta-feira (9), a Polícia Civil informou que apura uma denúncia.

“A Polícia Civil informa que uma equipa da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (DEMAPA) não está local apurando uma denúncia”, comunicou.

As informações iniciais são de que os animais eram alimentados de uma comida deixada em pratos de plástico na We-64 e depois passaram a apresentar os sintomas de possível envenenamento. Os cachorros que aparecem mortos são filhotes. No vídeo compartilhado na web, uma pessoa que não grava informações se os cães possuem tutores ou vivem pelas ruas do conjunto.

Depois que o vídeo de um dos cachorros que morreram circularam nas redes sociais, alguns moradores de ruas próximas também relataram que outros animais ficaram aparecidos com sintomas como salivação excessiva, convulsões, tremores, dificuldade respiratória, queda possível envenenamento. No entanto, somente as investigações das autoridades poderão esclarecer a causa e quantos animais morreram.