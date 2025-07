Três pessoas morrem em colisão entre carro e carreta na BR-316, em São Francisco do Pará

Três pessoas ainda não identificadas morreram em um grave acidente de trânsito na noite desta terça-feira (8), na BR-316, no município de São Francisco do Pará, nordeste do Estado. Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um carro de passeio colidiu com uma carreta no quilômetro 85. Todas as vítimas mortas, sendo uma mulher e dois homens, ocupavam o veículo menor.

De acordo com a PRF, o acidente ocorreu por volta das 19h. “Três pessoas que estavam no carro de passeio (motorista e dois passageiros) morreram no local. O condutor da carreta foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal com queixas de dores na região abdominal”, comunicou a PRF.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros estão no local para prestar socorro e controlar a situação. “A causa do sinistro de trânsito será confirmada somente após a conclusão do laudo pericial”, destacou a PRF.

Nas redes sociais circulam vídeos feitos minutos após o grave acidente. Testemunhas relataram que, no momento da colisão, chovia muito na via. O carro de passeio ficou com a parte frontal completamente destruída e as três vítimas estavam presas nas ferragens. Além disso, após o impacto entre os veículos, o caminhão saiu da pista e pegou fogo.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.