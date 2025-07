Vítimas de acidente na BR-316 são identificadas e liberadas para sepultamento

A Polícia Civil confirmou os nomes das três vítimas do acidente de trânsito ocorrido no Km 85, da rodovia BR-316, no município de São Francisco do Pará. As vítimas foram identificadas como Gabriel Roberto da Silva Santa Brigida, 23 anos, Ana Cleia da Silva, 51 anos e Vera Lúcia Gonçalves da Silva, 62 anos.

As vítimas da mesma família eram do município de Salinópolis e estavam no carro de passeio que colidiu lateralmente com uma carreta na noite desta terça-feira (08/07). A Polícia Científica do Pará informou que os corpos das vítimas foram periciados e liberados para familiares na manhã desta quarta-feira (9).

Após a divulgação do óbito de Gabriel e Ana Cleia, várias homenagens foram feitas nas redes sociais. Mãe e filho eram protetores dos direitos dos animais. O perfil Protetores de Salinópolis divulgou uma nota lastimando as perdas.

"Hoje rendemos nossas homenagens a Protetora Ana Cleia e seu filho Gabriel Roberto. Quando um protetor (a) se vai todos os protetores sentem a partida. Mas com certeza eles serão muito bem recebidos pelos doguinhos no final da ponte do arco-íris", diz a nota.

O motorista do caminhão foi encaminhado para atendimento médico em uma Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Castanhal. A Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 19h. “Três pessoas que estavam no carro de passeio (motorista e dois passageiros) morreram no local. O condutor da carreta foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal com queixas de dores na região abdominal”, comunicou a PRF.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros atenderam à ocorrência, adotando medidas de segurança no local. As causas do acidente ainda não foram confirmadas por nenhum órgão de segurança. "Informamos que a causa do sinistro está sendo apurada, e somente após a conclusão do laudo pericial será possível confirmar as circunstâncias que levaram à colisão", informou a PRF.

O carro de passeio de cor vermelha ficou totalmente retorcido. As três vítimas ficaram presas nas ferragens. Os bombeiros precisaram agir para retirar os corpos. Já o caminhão caiu para o acostamento e pegou fogo. Testemunhas relataram que chovia muito na via no momento do acidente.