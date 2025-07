Homem é morto a tiros na zona rural de Parauapebas

Um homem identificado como Lucas Barbosa de Oliveira, de 26 anos, foi morto a tiros na madrugada desta quarta-feira (9) em Parauapebas, sudeste do Pará. O crime ocorreu na rua Cajazeiras, na Vila Palmares II, na zona rural do município. Não há informações sobre as circunstâncias do crime.

Segundo as informações iniciais, o crime ocorreu por volta de 3h. Testemunhas relataram que ouviram os disparos de arma de fogo, mas não souberam informar se os executores estavam a pé ou em algum veículo. Lucas foi atingido na região do peito, não resistiu e morreu na hora.

Equipes da Polícia Militar estiveram no local para realizar o isolamento da área. A Polícia Civil foi acionada para realizar a coleta de informações que auxiliem no caso. O Instituto Médico Legal (IML) também esteve na cena do crime para fazer a remoção do corpo.

Segundo a Polícia Militar, durante diligências na área, uma testemunha relatou que viu um homem saindo do local e repassou as informações sobre o suspeito. Os policiais realizaram buscas e chegaram até o endereço onde o suspeito estava, no mesmo bairro onde o homicídio ocorreu. Na residência, os agentes encontraram o homem deitado em uma rede no quintal da casa. Ele foi abordado e confirmou ser a pessoa que a testemunha informou.

Ao ser questionado, ele disse que era amigo da vítima e que Lucas foi até sua casa pedir gasolina. Segundo o suspeito, ele teria ouvido os disparos e fugido do local assustado. O homem foi detido e encaminhado à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil de Parauapebas para prestar esclarecimentos. O caso está sendo investigado.