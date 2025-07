PC investiga ameaças à COP 30 e autoridades após fechamento de 'laboratório do crime' em Marituba

A Polícia Civil do Pará investiga ameaças direcionadas a autoridades da segurança pública e um suposto atentado durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima da (COP 30), que será realizada em Belém, em novembro deste ano. As investigações partiram de um e-mail anônimo enviado para endereços eletrônicos institucionais da polícia e outras autoridades da segurança pública do Pará.

A investigação foi confirmada pela PC nesta quarta-feira (9). “A Polícia Civil informa que investiga o caso e não descarta a possibilidade da ameaça ser falsa”, detalha a nota da PC, na íntegra.

A reportagem teve acesso ao conteúdo, que inclui menções explícitas à possibilidade de um atentado durante o evento internacional. As ameaças vieram após uma operação policial realizada em Marituba, na Região Metropolitana de Belém, que resultou na morte de um suspeito durante uma intervenção policial. E também na apreensão de aproximadamente 130 quilos de entorpecentes.

A mensagem é assinada por um suposto integrante de um grupo criminoso, que faz referência direta à ação das forças de segurança. “Vocês causaram um prejuízo gigante para a minha firma. Mas o pior foi a perda do meu irmão-sócio, o ‘Bro’. E pra piorar, nem eu, nem ele, jamais tivemos ligação com facção alguma”, mostra um dos trechos da mensagem.

“A resposta virá. Cada droga roubada pela PM terá seu peso em consequência. Não estou blefando. Exijo que a Corregedoria da PM e da Polícia Civil investiguem a fundo esse roubo das drogas. Caso isso não aconteça, saibam: o Pará vai sangrar. Vai haver um banho de sangue”, detalha o e-mail. “E o palco dessa história será em Belém durante a COP 30. Um evento global”, diz a ameaça em outra parte da mensagem.

VEJA MAIS



Em outro trecho do texto, o suspeito declara: “Eu vou investir milhões em operação de retaliação. A retaliação será estratégica. Silenciosa no início. Devastadora no fim. Já montei o tabuleiro”.

A operação

No dia 3 de abril, a Polícia Civil localizou um sítio no município de Marituba, onde eram produzidos entorpecentes que seriam vendidos dentro e fora do Pará. A ação aconteceu enquanto os policiais civis investigavam um grupo criminoso responsável pela comercialização de armas de fogo de grosso calibre utilizadas em ataques contra agentes públicos, conforme informações da PC na época da operação.

No local havia três criminosos, sendo que dois deles conseguiram fugir pela área de mata que fica aos fundos do sítio. Dentro da residência foram encontrados e apreendidos cerca de 110 quilos de cocaína, 29 quilos de substância similar a LSD, 7 mil comprimidos de ecstasy e dois fuzis calibre 556, ambos utilizados pelos criminosos contra os agentes da Polícia Civil.

Segundo a PC, o armamento era usado para fazer a segurança do laboratório de drogas que funcionava na Rua Village, em Marituba, onde também foram encontrados tambores usados para transportar o entorpecente no momento da venda e distribuição, balanças de precisão e vários materiais para embalar as drogas.