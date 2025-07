Ameaça de atentado fecha sede da OAB no Rio

A sede da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio de Janeiro (OAB-RJ), localizada no centro da capital, foi fechada na manhã desta quinta-feira, 3, após uma ameaça de atentado. Segundo nota oficial da entidade, a ameaça tem relação com grupos extremistas e está sendo investigada pelas autoridades.

A mensagem com a ameaça foi recebida na noite de quarta-feira, 2. Até o momento, a Polícia Militar do Rio informou que não foi acionada, e a Polícia Civil ainda não comentou o andamento das investigações. Por orientação dos órgãos de segurança, o prédio permanecerá fechado até o meio-dia, e todas as atividades da manhã foram canceladas.

Entre os eventos suspensos está a posse da Comissão de Combate à Violência Racial, que contaria com a presença de autoridades da OAB, do Ministério Público do Rio, da Assembleia Legislativa do Estado e de ativistas. Haveria ainda apresentação do coral Villa-Lobos.

A medida foi determinada pela presidente da OAB-RJ, Ana Tereza Basilio. “Estamos em contato direto com as autoridades de segurança pública, atentos aos fatos e às apurações, acompanhando tudo com muita cautela. A segurança de advogados, funcionários e de todos os que circulam diariamente pela sede da OAB-RJ é nossa prioridade”, declarou.

A OAB-RJ já foi alvo de outras ameaças no passado. O caso mais grave ocorreu em 1980, quando uma bomba explodiu no prédio e matou Lyda Monteiro da Silva, então secretária da presidência da seccional. Em 2013, uma nova bomba foi detonada no 9º andar, sem deixar feridos. Na ocasião, as investigações apontaram tentativa de desestabilizar apurações sobre crimes cometidos durante a ditadura militar.