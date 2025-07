Corpo de peão paraense morto em rodeio no Mato Grosso é sepultado no Pará

O corpo do peão José Thaysson Medeiros da Silva, de 21 anos, está sendo sepultado nesta terça-feira (8) no município de Anapu, no sudoeste do Pará. Ele morreu no último sábado (5), após ser pisoteado por um touro durante uma apresentação de rodeio na cidade de Nova Ubiratã, a 506 km de Cuiabá, no Mato Grosso.

O jovem completaria 21 anos no domingo (6), um dia após o acidente que tirou sua vida. O corpo foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) de Sorriso (MT) e percorreu mais de 1.600 km até chegar ao Pará. O velório ocorre na igreja evangélica da comunidade Vila Surubim, onde José morava com a família, e o sepultamento será realizado no cemitério municipal São Judas Tadeu.

Acidente durante competição

José Thaysson representava o Pará na competição e era considerado um competidor experiente no circuito nacional de rodeios. Durante sua apresentação na feira agropecuária de Nova Ubiratã, ele caiu do touro e foi atingido pelos cascos do animal na região da cabeça e pescoço. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento do acidente.

Segundo a organização, José utilizava todos os equipamentos de proteção exigidos, mas, mesmo assim, sofreu ferimentos graves. Ele foi socorrido ainda na arena por uma equipe médica e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado como acidente de trabalho pela Polícia Civil.

Homenagens e carreira

Natural de Anapu, José Thaysson era conhecido pela dedicação às montarias e pelas conquistas nas arenas. Em 2024, ele foi campeão de rodeio em Medicilândia (PA) e havia conquistado o 4º lugar em uma competição em Guarantã do Norte (MT). No mês passado, foi bicampeão da Festa do Peão de Novo Progresso (PA), quando levou o prêmio de R$ 10 mil.

Nas redes sociais, o jovem compartilhava vídeos dos treinos, do cotidiano no interior e da rotina nas arenas, sempre demonstrando orgulho da profissão e da vida simples no campo.

A morte de José causou comoção no meio do rodeio. Em nota, a equipe Arena Dream Team, organizadora do evento, lamentou a perda:

“O Dream Team perdeu mais que um competidor, perdeu um amigo, um irmão de arena. Que ele descanse em paz nos braços do Senhor, e que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e companheiros de estrada.”

A Prefeitura de Nova Ubiratã também se manifestou, expressando "as mais sinceras condolências aos familiares, amigos e companheiros de estrada pela perda".