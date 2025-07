Homem é encontrado morto com marcas de facadas em imóvel do sudeste do Pará

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com lesões de facadas pelo corpo na madrugada de segunda-feira (7), em São Geraldo do Araguaia, sudeste do Pará. O crime ocorreu em uma casa, localizada em uma área deserta na rua do Abatedouro, no setor Castelo dos Sonhos. Segundo as informações iniciais, o imóvel apresentava indícios de uma possível briga.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h para verificar o caso. De acordo com o portal Correio de Carajás, a vítima estava jogada próxima a uma geladeira. Ela apresentava ferimentos compatíveis com uma arma branca, do tipo faca. No local, que tinha paredes de palha, alguns objetos estavam revirados, dando a entender que uma luta tenha sido travada entre a vítima e o autor do crime. No entanto, não havia outras pistas para ajudar na identificação do possível assassino.

Durante a manhã, o corpo foi removido pela Polícia Científica e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Marabá, onde permanece aguardando identificação. A Polícia Civil abriu um inquérito para esclarecer o homicídio e chegar até o envolvido no crime.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.