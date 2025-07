Suspeito de matar mototaxista a facadas, 'Velho' é preso pela polícia no Marajó

Marcos Sousa da Silva, de 24 anos, conhecido como “Velho”, principal suspeito de ter matado a facadas o mototaxista Pedro Ferreira, 35 anos, foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (8/7), em Breves, no Arquipélago do Marajó. Ele se entregou às autoridades, que o capturaram na casa de um parente, no bairro Riacho Doce.

A vítima foi assassinada no último domingo (6/7), na rua Manoel Alexandre, no bairro do Aeroporto. Pedro teria feito uma corrida para um passageiro e, quando chegou ao destino, foi atacado com diversos golpes de faca. O suspeito fugiu levando a motocicleta da vítima. Pedro ainda teria corrido até uma casa próxima e pedido ajuda para moradores. As testemunhas acionaram uma ambulância, que encaminhou o mototaxista para o Hospital Regional do Marajó. No entanto, o homem não resistiu e morreu após passar pelos socorros médicos.

Conforme o portal Notícia Marajó, várias pessoas estiveram na frente da delegacia para acompanhar a chegada de Marcos no local. O suspeito nega ser o autor do crime. Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi preso em flagrante por latrocínio. “A vítima foi identificada como Pedro Ferreira de Lima Nascimento. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas. O caso segue sob investigação pela delegacia de Breves”, completa a PC.