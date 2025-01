Enteado mata padrasto com facada no peito em Santarém

Um homem de 45 anos foi morto dentro de uma residência, após uma discussão familiar, em Santarém, no oeste paraense. O crime ocorreu no final da noite de quarta-feira (8), na rua Olavo Bilac, bairro da Conquista.

De acordo com as primeiras informações ​repassadas por testemunhas, o enteado da vítima, um adolescente de idade não revelada, seria o autor do assassinato. Ele desferiu uma facada na altura do peito da vítima. A motivação para o crime, assim como as circunstâncias exatas do assassinato, são desconhecidas até o momento.

Contudo, ainda de acordo com testemunhas, o caso pode estar relacionado a um desentendimento antigo entre o suspeito e a vítima, que já teria agredido algumas vezes a mãe do adolescente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte do homem. A Polícia Científica foi acionada e removeu o corpo ao Instituto Médico Legal (IML). Os peritos coletaram elementos e vestígios que ajudarão a Polícia Civil nas investigações. Após o crime, o suspeito fugiu do local e ainda não foi localizado.