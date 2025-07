Dono de arma que matou radialista durante transmissão em Abaetetuba é preso em Belém

Francisco Assis Rodrigues Júnior foi preso na manhã desta sexta-feira (18), no bairro do Coqueiro, em Belém. Ele é apontado como o proprietário da arma utilizada na execução do radialista Luis Augusto Carneiro Costa, conhecido como Luizinho Costa, morto em Abaetetuba durante uma transmissão ao vivo no dia 27 de maio deste ano.

A prisão integra a segunda fase da Operação Antena da Lei, conduzida pela Polícia Civil do Pará. A primeira fase ocorreu em 29 de maio, quando Gleydoson Moraes Queiroz, o “Cabeção”, foi preso em flagrante como executor dos disparos.

Mandado foi cumprido em casa no conjunto Ariri Bolonha

Francisco foi preso em casa, no Conjunto Ariri Bolonha, no bairro do Coqueiro. No local, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão, com apreensão do celular do investigado, que será analisado.

VEJA MAIS

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal de Abaetetuba. De acordo com a investigação, Francisco é o dono da pistola Taurus .380, modelo PT58 HC Plus, de numeração ADC158456, utilizada no crime.

Radialista foi morto durante transmissão ao vivo

O assassinato de Luizinho Costa ocorreu no dia 27 de maio de 2025, enquanto ele apresentava seu programa na Rádio Guarany, em Abaetetuba. A vítima foi atingida por três disparos de arma de fogo, em plena transmissão.

Gleydoson Queiroz, o “Cabeção”, foi identificado como o autor dos disparos e confessou o crime após ser preso. Câmeras de segurança e depoimentos ajudaram a localizar a motocicleta usada na fuga, bem como as roupas utilizadas pelo executor no momento da ação.

Investigações continuam para identificar mandantes

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer completamente o caso e identificar possíveis mandantes do crime. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 (ligação gratuita) ou pelo WhatsApp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181, onde também podem ser enviados fotos, vídeos, áudios e localização.

VEJA MAIS