‘Não deixem isso impune’, diz pai de jovem encontrado amarrado e esfaqueado em Portel

Maxmiller Pacheco, de 17 anos, foi encontrado morto com sinais de esfaqueamento no final da manhã de domingo (6/7), em uma casa abandonada na área rural de Portel, no Marajó. O crime, considerado brutal pelos moradores, gerou grande comoção no município. Pelas redes sociais, o pai do adolescente assassinado fez um apelo para que as autoridades não deixem que o caso seja esquecido e fique sem solução. Nesta terça-feira (8), uma passeata com dezenas de pessoas foi realizada pelas ruas do município como forma de pedir justiça pela morte do jovem.

No vídeo em que o pai de Maxmiller fala sobre o caso, ele pede que o assassinato não fique sem solução. “Estava procurando pelo meu filho e nós encontramos ele sem vida. É triste, pois foi no dia em que eu estava completando mais um ano, no meu aniversário, e esse foi o meu presente. Não deixem isso impune. Vocês, autoridades que estão vendo esse vídeo, que estão me escutando. Ele era um amigo, um filho. Quem conhece ele sabe que nós éramos família, éramos muito unidos. Destruíram com a nossa vida. Não deixem isso impune”, pede o pai emocionado.

O ato da população de Portel em prol do caso ocorreu na Praça da Saúde, no centro da cidade. Várias pessoas, entre familiares, amigos e moradores, estiveram no local vestidas com roupas brancas. Os participantes levantaram cartazes com fotos do adolescente e pedidos de justiça pelo caso. A passeata ainda contou com um buzinaço, feito por motociclistas que acompanharam o ato.

Crime

Maxmiller foi encontrado morto, com pés e mãos amarrados e com cerca de 15 facadas pelo corpo. Ele foi localizado em um imóvel abandonado na estrada do Acutipereira. Segundo familiares, o adolescente estava desaparecido desde a sexta-feira (4/7). Em nota, a Polícia Civil informou que um suspeito foi preso em flagrante e uma adolescente foi apreendida. “O caso é investigado sob sigilo pela Delegacia de Portel”, comunicou.

Seguindo as informações iniciais, um morador que costuma ir até a casa abandonada percebeu que o cadeado do imóvel estava quebrado. Naquele momento, ao verificar dentro da casa, encontrou o corpo do jovem. Os indícios seriam de que Maxmiller teria sido morto ainda na noite em que sumiu. A vítima foi vista pela última vez com a ex-namorada na praia do Tucano. Desde então, amigos e familiares passaram a fazer buscas e campanhas nas redes sociais.