Motociclista morre em acidente envolvendo caminhão na avenida Júlio César, em Belém

Um motociclista identificado como João Marcos Viegas Maciel, de 31 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite desta terça-feira (8), no bairro de Souza, em Belém. Segundo as informações do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a vítima e uma mulher trafegavam em uma moto modelo Biz pela Avenida Júlio César e colidiram com a lateral de um caminhão que transportava telhas. O casal caiu para baixo do veículo pesado. João Marcos morreu na hora e a passageira foi encaminhada para um hospital.

Ainda segundo o Detran, a equipe foi acionada por volta de 18h40 para auxiliar no acidente. Conforme o agente Ivan Feitosa, as autoridades de trânsito devem esclarecer os detalhes da colisão. “Estamos tentando entender a dinâmica do acidente para ter uma definição de como foi que ele (Marcos) veio a óbito. Pois, pela posição do veículo, tudo leva a crer que ele foi tentar fazer uma ultrapassagem pelo lado esquerdo do caminhão. Se for ultrapassagem, pode ter desequilibrado e o caminhão passou por cima dele”, afirma o agente do Detran.

Agentes de trânsito no local onde ocorreu um acidente com morte de um motociclista na Avenida Júlio César. (Foto: Claudio Pinheiro O Liberal.)

De acordo com Ivan Feitosa, a Polícia Científica, após a análise do local, iria apontar com mais precisão todas as circunstâncias que levaram à morte do motociclista. A mulher que era passageira na moto teve escoriações leves e foi socorrida por pessoas que passavam pelo local. As testemunhas acionaram uma ambulância do Samu, que encaminhou a vítima para um hospital. Familiares do motociclista estiveram no local do acidente e somente informaram que João Marcos estava indo deixar a esposa no trabalho.

O condutor do caminhão envolvido permaneceu no local até a chegada da Polícia Militar, que o encaminhou para prestar esclarecimentos na Seccional da Sacramenta. A SegBel esteve no local realizando o isolamento da área do acidente e o controle do fluxo de veículos. Devido a parte da pista está interditada, um engarrafamento se formou no sentido Júlio César - Almirante Barroso. Por volta de 20h a Polícia Científica chegou ao local para realizar a perícia e a remoção do corpo.