Mais de 100 kg de skunk escondidos dentro de air fryers são apreendidos em porto de Belém

Cerca de 152 quilos de maconha do tipo skunk que estavam escondidos dentro de fritadeiras elétricas (air fryers) foram apreendidos, nesta quarta-feira (9), em um porto de Belém durante fiscalização de uma carga vinda de Manaus (AM). O entorpecente estava escondido em um caminhão baú, que estava sendo transportado em uma embarcação.

No interior do veículo, os policiais encontraram 38 fritadeiras elétricas, cada uma contendo quatro tabletes da droga, com aproximadamente um quilo cada, totalizando 152 tabletes. O destino da carga ilícita era a cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. A operação foi realizada pela Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) e contou com o apoio de informações repassadas pelo Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc) da Polícia Civil do Amazonas.

As investigações que possibilitaram a apreensão começaram após a prisão em flagrante de dois homens, no dia 4 de julho, em Manaus. Na ocasião, o Denarc do Amazonas apreendeu mais de 600 quilos da mesma substância, também ocultos em air fryers. A partir disso, foi identificado o envio de uma nova remessa ao Pará. Com o trabalho de inteligência, foi possível monitorar o transporte da droga e realizar a apreensão.

De acordo com o delegado Davi Cordeiro, diretor da Denarc da PCPA, a ação integra os esforços conjuntos de repressão ao tráfico interestadual de entorpecentes, com base no compartilhamento de informações entre forças policiais dos dois Estados.

“Essa apreensão é fruto de um trabalho de inteligência e integração entre as Polícias Civis do Pará e do Amazonas, que vem sendo fundamental para combater o tráfico interestadual de drogas. O uso de utensílios domésticos para esconder grandes quantidades de entorpecentes mostra a sofisticação das organizações criminosas, mas também reforça a importância da atuação estratégica das nossas equipes para impedir que essas substâncias cheguem ao destino final”, ressalta o delegado.

As investigações continuam com o objetivo de desarticular o grupo criminoso, identificar outros envolvidos e impedir novas remessas ao Estado e a outras regiões do país.O material apreendido foi encaminhado para a perícia.