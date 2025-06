Moradora que teve casa destruída em incêndio na Cremação relata desespero para se salvar

Várias casas ficaram destruídas nesta quarta-feira (4), após serem atingidas por um incêndio na passagem Santa Lúcia, no bairro da Cremação, em Belém. Moradores da vila onde o fogo iniciou relataram que ficaram somente com as roupas do corpo após correrem para se salvar. As informações preliminares são de que não houve feridos. Por volta de 8h30, as chamas já haviam sido controladas pelos bombeiros.

Maria Juscilene, que trabalha como diarista, é uma das pessoas que teve a casa completamente queimada pelo incêndio. Ela relatou que dormia com o marido e acordou após inalar a fumaça. “Começou umas 7h da manhã. Estava em casa dormindo quando senti uma fumacinha, então acordei. Quando abri a porta, a saída do beco já estava toda em chamas. Então eu saí correndo só com a roupa do corpo e com o celular que tinha na minha mão. Perdi tudo. Não deu para pegar nada, nem meu documento, porque a chama foi de repente. Meu esposo também correu para se salvar”, conta.

Segundo a vítima, foi um momento de grande medo. “Um desespero total. De repente, acordar e já ver o fogo tomando conta da casa toda. Aí queimou as três casas da vila: a da vizinha que começou a pegar fogo, a do vizinho e a minha. Eu não sei ainda o que causou o incêndio. Só sei que começou da casa vizinha, foi da casa dela para a nossa. Todo mundo conseguiu sair a tempo, graças a Deus. Perdemos tudo. A gente não conseguiu tirar, mas pelo menos temos a nossa vida”, afirma Maria Juscilene.

incêndio-cremação Foto: Adriano Nascimento / O Liberal Foto: Adriano Nascimento / O Liberal Foto: Adriano Nascimento / O Liberal Foto: Adriano Nascimento / O Liberal

Ajuda

Rodrigo Moraes de Melo, que mora em frente a vila de casas atingidas pelo incêndio, conta que usou um extintor para tentar apagar o fogo, mas não conseguiu. “Nós percebemos o incêndio por volta de 7h20, quando eu estava saindo para levar meu filho na escola. Nós escutamos uma movimentação estranha, escutamos uns barulhos esquisitos e fomos ver o que era. As pessoas estavam gritando e alertando a respeito do fogo. Eu e meu pai fomos um dos primeiros a chegar, juntamente com os vizinhos da casa ao lado. Entramos na casa onde começou o fogo, levamos um extintor de incêndio, mas não foi capaz de apagar as chamas que já estavam muito altas”, relembra.

O morador diz que passaram a ajudar os moradores ao lado da vila para salvar os bens pessoais. “Já tinha muita fumaça. Então nós concentramos as forças em ajudar as pessoas, avisar os moradores e retirar as pessoas das suas casas. Também ajudamos a tirarem seus pertences, objetos, eletrodomésticos e conseguimos salvar o máximo que pude. Em cerca de 10 minutos o fogo já tinha alastrado pelas três casas e depois foi para mais uma casa ao lado. Graças a Deus nenhuma vida foi perdida”, afirma Rodrigo.