Motociclista morre após ser atingido por carreta na PA-150

Um grave acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira (5) resultou na morte de Natal de Jesus, em Moju, no nordeste paraense. O caso foi registrado no trecho da rodovia PA-150, entre os municípios de Moju e Tailândia, nas proximidades do KM 50.

De acordo com informações preliminares repassadas por testemunhas à polícia, Natal estava pilotando uma motocicleta modelo Pop quando, por razões ainda desconhecidas, foi atingido por uma carreta. Com a violência da colisão, a vítima foi arremessada ao chão. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Natal de Jesus era morador da Vila do Olho D’Água, em Moju. A Polícia Civil investiga o caso para esclarecer a dinâmica exata do acidente e possíveis responsabilidades. A polícia não forneceu informações sobre o motorista da carreta.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.