PC prende homem suspeito de matar 'Miruca' estrangulado em Moju

José Marcelo Gomes de Almeida foi preso em flagrante neste domingo (1º/6), na zona rural de Moju, no nordeste do Pará, suspeito de matar Gilberto Gomes de Oliveira, 56 anos, conhecido como “Miruca”, estrangulado. O crime ocorreu no sábado (31/5), por volta das 21h30. O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil por José, que disse ter encontrado o corpo da vítima que, supostamente, tinha morrido de causas naturais.

A PC se deslocou até a localidade de Jambuaçu, ramal Nova Vida, onde estava o cadáver de Gilberto e também as sandálias do suspeito. Segundo as autoridades, o comportamento e depoimento inconsistente de José Marcelo chamaram atenção dos agentes.

O suspeito então foi levado até a Delegacia de Moju. Lá ele confessou ser o autor do crime. De acordo com a Polícia Civil, ele relatou que passou o dia bebendo com a vítima em um bar. Ainda conforme a PC, José alegou que costumava ficar agressivo ao ingerir bebida alcoólica.

Ainda durante o depoimento, José também contou aos policiais que Gilberto, supostamente, teria iniciado uma discussão e o provocado. Ele também alegou que foram até uma motocicleta e Gilberto o atacou pelas costas, o que começou uma briga entre os dois. O suspeito aplicou um mata-leão na vítima e a matou. José afirma que agiu em legítima defesa, por acreditar que Gilberto pretendia matá-lo.

A partir da confissão e dos elementos colhidos na investigação, a PC deu voz de prisão para José pelo crime de homicídio doloso. O suspeito permanece à disposição da Justiça.