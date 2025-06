Homem é encontrado morto em área de garimpo no sudoeste do Pará

Um homem, conhecido apenas pelo prenome de “Itamar”, foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (2/6), em uma área de garimpo que fica no Ramal do Valdir, zona rural de Itaituba, no sudoeste do Pará. Um morador da comunidade Crepurizinho que compareceu ao posto policial da região e comunicou a localização do cadáver. Até o momento, as circunstâncias da morte de Itamar não foram esclarecidas.

VEJA MAIS

Segundo o Portal Giro, uma guarnição da Polícia Militar se deslocou até o local indicado e acharam o corpo da vítima sem nenhum documento que pudesse identificá-la formalmente. A Polícia Científica também foi acionada ao caso e removeu o corpo do homem até o Instituto Médico Legal (IML), para realização de exame de necropsia, que determina a causa da morte.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.