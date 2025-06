Batida entre carro e moto termina com morte na BR-010, em Irituia

Arinaldl dos Santos Pinto, de 37 anos, morreu em um acidente de trânsito na terça-feira (3/6), na altura do quilômetro 7 da BR-010, em Irituia, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia uma motocicleta quando houve uma colisão frontal com um carro. Até o momento, as circunstâncias do sinistro são desconhecidas.

A PM foi acionada ao caso por volta das 15h40. Uma guarnição do 42º Batalhão se deslocou até o local e confirmou o acidente. Em seguida, os militares isolaram o local da batida e acionaram as polícias Civil (PC), Científica (PCEPA) e Rodoviária Federal (PRF) para investigarem o ocorrido.

Ainda segundo a PM, o condutor do carro envolvido na colisão fugiu do local. Até o começo da tarde desta quarta-feira (4/6), as autoridades ainda não tinham localizado-o. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

Conforme as autoridades, a vítima era natural de Irituia e residia na vila Igarapé-Branco, zona rural do município.