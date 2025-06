Quase meia tonelada de cocaína é apreendida em carga de abacaxis no Pará

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, nesta quinta-feira (5), uma apreensão de 496,6 quilos de cocaína durante uma abordagem de rotina a um caminhão carregado de abacaxis, na BR-155, no município de Pau D’Arco, na região sul do Pará. Uma pessoa foi presa. A ação faz parte da Fase II da Operação Kaiapó, conduzida pelo Governo Federal, com ênfase na desintrusão de terras demarcadas e no combate a crimes ambientais.

Durante o patrulhamento, os agentes da PRF abordaram um caminhão de carga que transportava abacaxis. O motorista do veículo admitiu estar portando uma arma de fogo. Na cabine do caminhão, foi encontrada uma pistola calibre 9mm, municiada com 17 munições intactas.

A inspeção do interior do veículo revelou vestígios de cocaína no assoalho da cabine, o que levou os policiais a realizar uma busca mais detalhada no compartimento de carga. A investigação revelou um carregamento oculto de drogas: 257,9 quilos de cloridrato de cocaína e 238,7 quilos de pasta base, escondidos entre os fardos de abacaxis.

O condutor foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Redenção, onde foi apresentado junto ao material apreendido.

“A ação é mais uma amostra da eficiência operacional da PRF, instituição que figura entre as mais atuantes do mundo no enfrentamento ao narcotráfico. Com base em inteligência, estratégia e treinamento ​especializado, os agentes seguem desarticulando rotas do tráfico nas rodovias federais, protegendo a sociedade e retirando das ruas milhões de reais em drogas e armamentos ilegais”, informou a PRF.

De acordo com o balanço parcial da Operação Kaiapó – Fase II, os resultados já apontam um prejuízo milionário causado ao crime organizado. “Além da repressão ao tráfico de drogas, a operação também tem foco no enfrentamento a ilícitos ambientais e na garantia da ordem em áreas sensíveis, reafirmando o compromisso da PRF com a segurança pública, a legalidade e a proteção da vida”, acrescentou a PRF.