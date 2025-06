Condutor fica preso às ferragens após colisão entre caminhão, carreta e carro em Castanhal

O motorista de um caminhão ficou com as pernas presas às ferragens após a colisão entre o veículo que ele conduzia, um carro de passeio e uma carreta, em Castanhal, no nordeste do Pará. O acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (2/6), no quilômetro 63 da BR-316. A Polícia Rodoviária esteve no local para auxiliar no resgate da vítima e no controle do fluxo de veículos.

Segundo as informações da PRF, o acidente ocorreu “sentido decrescente, nas proximidades do Posto Estoril”. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o carro de passeio parado na via. Alguns metros atrás dele está a carreta e, na traseira, está o caminhão. No acidente, o caminhão colidiu violentamente com a parte de trás da carreta e o condutor ficou preso.

“Uma pessoa ficou presa nas ferragens, mas já foi resgatada e encaminhada para atendimento médico. Não foram repassadas mais informações sobre o estado da vítima ou a dinâmica do acidente”, informou a PRF.

Devido ao sinistro, a via ficou interditada e gerou um grande engarrafamento na área. “Os veículos ficaram atravessados na pista, provocando congestionamento no local”, encerrou a PRF. Agentes de trânsito estiveram na via auxiliando para garantir a fluidez no tráfego de veículos.