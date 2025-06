Trio é preso por ferir mulher com golpes de tesoura em casa de festas no Marajó

Três pessoas foram presas pela Polícia Militar no domingo (1º/6), em Afuá, no Arquipélago do Marajó, suspeitos de ferirem uma mulher com golpes de tesoura. O crime ocorreu durante a madrugada, em uma casa de festas.

Segundo o portal Notícia Marajó, policiais da 32ª Companhia Independente de Polícia Militar (32ª CIPM) relataram que a equipe foi informada pela filha da vítima de que a mãe havia sido golpeada com uma tesoura por outra mulher, com o apoio de mais duas pessoas.

Com isso, os agentes foram até o local onde os suspeitos estariam. Lá, a PM conseguiu localizar o trio e prendê-los. A vítima recebeu atendimento médico e, em seguida, foi encaminhada, juntamente com a testemunha e os suspeitos, à delegacia de Polícia Civil de Afuá.

Até agora, a motivação do crime é desconhecida. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.