Homem é morto a tiros ao sair de casa em Santarém

Adilson Silva Sousa foi assassinado a tiros na manhã desta segunda-feira (2/6), na rua Beija Flor, nas proximidades do ramal da Bica, no bairro Mararu, em Santarém, região oeste do Pará. Ele estava saindo de casa em motocicleta quando dois homens, ainda não identificados, chegaram a pé no local e atiraram contra ele.

Segundo o portal O Impacto, os suspeitos roubaram uma bolsa da vítima após ela ter sido alvejada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas não conseguiu socorrer Adilson. Ele morreu no local.

VEJA MAIS

Após o crime, os envolvidos fugiram por uma área de mata, ainda conforme O Impacto. Até o começo da tarde, eles ainda não tinham sido localizados. A Polícia Militar, que está atrás dos suspeitos, encontrou cartucho de espingarda deflagrado.

De acordo com o O Impacto, Adilson tinha passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. No momento, não se sabe se a vida pregressa dele pode ter relação com o caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da morte da vítima e aguarda retorno.