Suspeito de assaltar mercadinho, 'Café' morre durante ação policial em Igarapé-Açu

Kaio Henrique da Silva Bezerra, conhecido pelo apelido de “Café”, morreu durante uma ação policial nesta terça-feira (3/6), em Igarapé-Açu, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, ele era suspeito de assaltar um mercadinho da região na última sexta-feira (30/5).

As investigações da Polícia Civil apontaram o homem como o autor do roubo. Com isso, os agentes de segurança pública começaram a procurá-lo. Nesta terça (3/6), a Polícia Militar recebeu a informação de que “Café” estaria escondido em uma casa na localidade chamada de Portelinha II.

Uma guarnição da PM foi até o imóvel e encontrou o suspeito. Conforme a Polícia Militar, o suspeito atirou contra os agentes assim os avistou. Os militares revidaram e balearam Kaio. Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Igarapé-Açu, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PM, o suspeito tinha passagens por tráfico, homicídio e furto. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do caso à PC e aguarda retorno.

O assalto

Era por volta de 22h de sexta (30/5), quando o crime ocorreu. Pela filmagem da câmera de segurança do estabelecimento é possível ver o suspeito de boné azul e roupas escuras segurando uma arma. Ele anuncia o assalto e depois um outro homem, de camisa vermelha e com o rosto coberto por um capacete, entra no mercadinho. O roubo é rápido e logo depois a dupla vai embora.

Com relação ao outro suspeito envolvido no caso, ele segue sendo procurado pela polícia.