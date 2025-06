Investigada por homicídio, ‘Doutora’ é presa com drogas em Parauapebas

Thais Costa Brauna, de 30 anos, conhecida como “Doutora”, foi recapturada pela Polícia Militar na tarde de terça-feira (3), no bairro Alto Bonito, em Parauapebas, sudeste do Pará. Contra ela havia um mandado de prisão temporária pelo crime de homicídio. No momento da prisão, com a investigada também foram encontradas porções de cocaína, crack e maconha.

A abordagem ocorreu por volta das 14h, quando uma equipe da PM realizava rondas pela rua do Contorno, em uma área co​nhecida como “biqueira”, local frequentemente apontado como ponto de venda de entorpecentes. Os policiais observaram dois homens e duas mulheres em atitude suspeita e tentaram abordá-los, mas o grupo fugiu em direção aos blocos residenciais do condomínio.

Após perseguição, Thais foi alcançada. Segundo os policiais, ela afirmou que estava no local para comprar maconha. Durante buscas na estrutura de armazenamento de botijões de gás do condomínio, foram localizados os entorpecentes.

De acordo com informações do site Correio de Carajás, Thais já havia sido presa anteriormente, em fevereiro de 2024, por suspeita de envolvimento no homicídio da jovem Gabriele Santos. O crime ocorreu em setembro de 2023, no bairro Vila Nova, também em Parauapebas. O corpo da vítima foi encontrado em um matagal, após moradores da área terem ouvido um disparo de arma de fogo por volta das 4h da manhã.