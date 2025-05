Trio morre em confronto com a polícia após tentativa de roubo em garimpo no Pará

Três homens morreram na manhã deste sábado (31) durante uma intervenção policial no município de Cachoeira do Piriá, nordeste paraense. Segundo a Polícia Civil, o grupo, ainda não identificado formalmente, é suspeito de planejar um roubo na região e teria sido interceptado após uma troca de tiros com agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Diretoria de Polícia Especializada (DPE).

A ação teve início após informações de inteligência apontarem que um bando fortemente armado se preparava para executar um assalto, embora o alvo exato da investida criminosa ainda fosse incerto. Os suspeitos estariam circulando em um veículo modelo Volkswagen SpaceFox, de cor prata e placas QEL7A73.

Durante diligências e patrulhamento preventivo, os policiais localizaram o automóvel trafegando em alta velocidade. Ao tentarem a abordagem, foram recebidos a tiros pelos ocupantes do veículo. A polícia informou que os disparos só não feriram os agentes porque a viatura que encabeçava o comboio era blindada.

Os policiais reagiram à injusta agressão de forma proporcional, informou a polícia. Após o confronto, o veículo dos suspeitos saiu da pista e parou em uma área alagada. Três indivíduos foram encontrados feridos e chegaram a ser socorridos com vida à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local, mas não resistiram.

No carro, foram apreendidas armas de fogo e diversos carregadores de munições calibres .38 e .40. Buscas continuam na área alagada, com uso de detectores de metal, para localizar outros armamentos que possam ter sido abandonados na tentativa de fuga.

A polícia também apurou que o mesmo grupo tentou, momentos antes, assaltar um garimpo na zona rural de Cachoeira do Piriá. Na ação, o vigilante Raimundo Nonato da Silva, de 65 anos, foi morto a tiros. Apesar do ataque, os criminosos não conseguiram levar nenhum bem do local. A perícia recolheu cápsulas deflagradas que serão analisadas.

As investigações seguem para identificar os demais envolvidos, rastrear a origem das armas e verificar possíveis conexões com outras ações criminosas.