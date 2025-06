Polícia Civil do Pará captura 12 membros do CV; são 120 prisões em 2025

Como parte de uma operação interestadual, a Polícia Civil do Pará conseguiu prender 12 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho. A operação policial se deu nos estados do Pará, Goiás, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Com essas prisões, já são 120 neste ano de 2025.

Um dos presos é apontado como uma liderança com histórico de homicídios de agentes de segurança. Em postagem nas redes sociais, o governador do Estado do Pará, Helder Barbalho, destacou neste domingo (1) a ação dos policiais civis.

"A @PCdoPara prendeu 12 membros do Comando Vermelho em operação interestadual aqui no Pará, em Goiás, em Santa Catarina e no Rio de Janeiro. Um deles era liderança com histórico de homicídios de agentes de segurança. Já são 120 prisões em 2025. O recado é claro: quem desafia a lei no Pará, a gente vai buscar".

A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações sobre esse assunto.