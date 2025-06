Homem é atropelado e arrastado por carro no bairro do Guamá, em Belém

Um homem, de identidade não revelada, foi atropelado e arrastado por um carro enquanto estava deitado na passagem Paulo Cícero, logo esquina da passagem Santa Rosa, no bairro do Guamá, em Belém. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (2/6) e foi registrado por câmeras de segurança.

Pela filmagem é possível ver o automóvel arrastando a vítima com uma das rodas traseiras. Em um certo momento, o carro para e depois avança rapidamente passando por cima do homem, que permanece jogado na via.

O condutor do carro já foi identificado. Ele compareceu na Seccional do Guamá para prestar esclarecimentos ainda na tarde de segunda-feira (2/6). A Redação Integrada de O Liberal procurou a Polícia Civil para comentar o caso.

Até agora, o estado de saúde da vítima não foi divulgado.