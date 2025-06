Incêndio destrói casas dentro de vila no bairro da Cremação, em Belém

Um incêndio de grandes proporções atingiu pelo menos três residências, na manhã desta quarta-feira (4/6), na passagem Santa Lúcia, no bairro da Cremação, em Belém. Os imóveis atingidos ficam dentro de uma vila de casas, entre a travessa Três de Maio e a passagem Albi Miranda. O Corpo de Bombeiros está no local realizando o combate às chamas. As informações preliminares são de que não há feridos.

Conforme as informações, o incêndio teve início por volta de 6h em uma casa de madeira. Os proprietários da residência não estavam no local. Moradores perceberam a grande quantidade de fumaça saindo do segundo andar no imóvel e foram ao local, quando viram as chamas. O fogo se alastrou rapidamente. As pessoas próximas tentaram apagar o fogo, mas não conseguiram. Moradores da área ajudaram a retirar alguns móveis e eletrodomésticos de residências da vila, antes que o incêndio chegasse aos imóveis.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para o Corpo de Bombeiros e aguarda o retorno.