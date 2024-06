Mulher morre em acidente de trânsito na PA-151

Uma mulher identificada como Juliana Oliveira morreu em um grave acidente de trânsito nesta terça-feira (25) na rodovia PA-151, na altura da vila Castanhal, município de Igarapé-Miri, no nordeste do Pará. Juliana estava sozinha em uma caminhonete quando o acidente ocorreu. As circunstâncias exatas da tragédia ainda estão sob investigação por parte da Polícia Civil.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram moradores da área relatando que Juliana pode ter perdido o controle da direção. “Ela veio desgovernada, de lá do rumo da ponte, pegou na árvore, foi levando tudinho e bateu em um pos​te”, narra uma testemunha, ao apontar as marcas de pneu no asfalto.

As imagens registradas no local do acidente revelam a violência da colisão, uma vez que o corpo de Juliana foi arremessado do banco do motorista para o banco do carona. O veículo foi encontrado no meio do mato, totalmente destruído. Pessoas que passavam pelo local tentaram prestar socorro, mas constataram que a vítima já estava morta.

A reportagem de O Liberal entrou em contato com a Polícia Civil em busca de mais informações sobre o ocorrido e aguarda retorno.