Moto colide com calçada e motociclista morre em Nova Esperança do Piriá

Um jovem identificado somente como Miúdo Silva morreu após a motocicleta em que estava colidir com uma calçada, no bairro Aeroporto, em Nova Esperança do Piriá, nordeste do Pará. O acidente de trânsito aconteceu no domingo (23/06), quando a vítima trafegava pela rua Adriano Maia. Apesar de ser socorrido, o motociclista não resistiu.

Testemunhas relataram que "Miúdo" trafegava pela via e seguia em direção à vila Novo Horizonte, onde morava. No entanto, ao passar pelo trevo acabou passando por um buraco, perdeu o controle da moto e colidiu contra o meio fio. A vítima caiu na calçada e ficou gravemente ferida. Outros condutores que passavam pela rua acionaram uma ambulância e os socorristas realizaram os procedimentos de primeiros socorros ainda no local. Depois, encaminharam o jovem para o hospital do município. No entanto, "Miúdo" chegou sem vida na unidade.

Ainda não há mais detalhes oficiais sobre as circunstâncias do acidente. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.