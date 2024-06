Motociclista morre após colidir com caminhão na saída do túnel do Entroncamento, em Belém

Um motociclista identificado como Cláudio Roberto Jorge morreu na tarde de quinta-feira (20/06), após colidir com a traseira de um caminhão na saída do túnel do Entroncamento, sentido Castanheira, na Rodovia BR-316, em Belém. Conforme as informações da Polícia Militar, a vítima estaria trabalhando como motorista de aplicativo no momento do acidente.

Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta de 15h30. Uma ambulância do Samu ainda foi acionada por populares, mas ao chegarem no local apenas constataram o óbito. Agentes do Detran estiveram no local realizando a interdição da via e o desvio dos veículos.

A PM informou que, junto ao corpo, estava o celular da vítima. Um dos militares entrou em contato com o pai de Cláudio Roberto. O homem informou que o filho trabalhava em uma empresa privada e, há cerca de uma semana, estava atuando como motorista de aplicativo para tirar uma renda extra.

Populares se aglomeraram nas proximidades do túnel do Entroncamento após o acidente (Cristino Martins / O Liberal)

Renan Silva, o condutor do caminhão, permaneceu no local durante todo o trabalho da perícia. Ele informou que sentiu o impacto da colisão e, ao olhar no retrovisor, viu o corpo da vítima jogado na pista. “O trânsito estava lento. O caminhão quase parado aqui na saída do túnel. Eu só senti o impacto. Eu tava indo pra empresa onde trabalho quando aconteceu, ia abastecer o caminhão pra sair em uma viagem agora de tarde. Ele (vítima) não foi pra baixo da roda, só bateu aí na traseira”, relatou o condutor do caminhão.



Após o trabalho da Polícia Científica, o perito informou que a vítima teve uma laceração na região da cabeça que foi determinante para a morte. "Ele bateu com a cabeça no parachoque do caminhão. O impacto foi tão grande que, mesmo com o capacete, ele acabou morrendo. Segundo as análises feitas aqui no corpo, a causa da morte é somente essa", declarou o perito Cordeiro.