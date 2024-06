Boi é atropelado e população leva pedaços de carne do animal para casa

Um boi foi atropelado por uma van na madrugada desta quinta-feira (13) em uma avenida de São Sebastião, no Distrito Federal, e um grupo de pessoas aproveitou a situação para levar pedaços de carne do animal morto.

Segundo testemunhas, cinco bois caminhavam à margem da pista de madrugada, por volta das 3h. Em um momento específico, um dos animais invadiu a avenida e foi atingido por uma van que transitava na área. Não houve feridos entre os oito ocupantes do veículo, porém o animal morreu na hora. A van só se retirou do local após uma hora do acidente, quando a polícia chegou ao local. As informações são do Metrópoles.

VEJA MAIS

Com a carcaça deixada no local, alguns moradores decidiram remover a carne do boi e levá-la para suas casas. Alguns usaram facas de churrasco para cortar a carne do animal.

Em comunicado, a Polícia Militar informou que foi notificada sobre o incidente, mas não tomou medidas em relação à remoção da carne, pois o ato não constitui crime. A Administração Regional de São Sebastião relatou que o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) retirou a carcaça do boi por volta das 8h.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora de oliberal.com)