VÍDEO: jovem entra em rio menstruada e afirma ter sido 'encantada' por boto-cor-de-rosa

A influenciadora digital Isabella Reis viralizou nas redes sociais após relatar uma experiência incomum durante uma viagem ao Amazonas, em abril deste ano. Moradora de São Paulo, Isabella contou que teria sido "encantada" por um boto-cor-de-rosa, figura mítica do folclore amazônico, após desrespeitar regras tradicionais da comunidade local sobre o contato com os rios da região.

Segundo ela, durante uma visita ao Lago de Acajatuba, um dos pontos turísticos próximos a Manaus, os guias e moradores alertaram para que mulheres não entrassem no rio ao meio-dia, muito menos se estivessem menstruadas, algo relacionado a crenças locais sobre o encantamento do boto. Isabella, no entanto, admitiu ter ignorado os conselhos. “Eu achava que era só um misticismo e que não dava em nada”, disse em vídeo publicado nas redes. “E o que eu fiz? Entrei no rio menstruada ao meio-dia”, contou.

Após o mergulho, a influenciadora relata que tudo mudou. "Deitei na rede e dormi. Isso é o que eu me lembro. Mas o que a minha família e todas as pessoas que estavam lá naquele dia contam, era que eu deitei na rede, mas eu não dormi. Na minha cabeça eu dormi, mas eu não dormi. Eu deitei na rede, levantei, comecei a girar, tipo, andar em círculos, e eu ia girando assim, indo pra beira do rio. E aí o pessoal que já era da região olhou isso e falou: 'cara, é o boto que tá marinando ela'", relatou.

De acordo com Isabella, os moradores da região têm uma versão própria da lenda do boto-cor-de-rosa. Em muitas partes da Amazônia, acredita-se que o animal assume a forma de um homem bonito para seduzir mulheres durante festas, engravidá-las e depois desaparecer. No entanto, segundo ela, a história que ouviu no local era ainda mais assustadora.

"A lenda pra eles lá não é que ele pega você pra te engravidar, é que ele pega e já era pra você. Você não volta mais, não tem isso de voltar grávida", disse.

Em outro trecho do vídeo, ela revelou que, mesmo após o episódio estranho, sentia uma forte vontade de voltar ao rio, como se estivesse sendo atraída de forma inexplicável. "Eu tava com uma vontade absurda de me jogar no rio, de pular no rio. Gente, pelo amor de Deus, a mãe falou que quando ela olhava no meu olho parecia que eu tinha um olhar vazio, assim, eu olhava pra ela tipo sem nenhuma expressão", contou.

Finalizando o relato, Isabella reconheceu que muitas pessoas podem não acreditar, mas garante que o que viveu foi real: "Nunca tinha acontecido isso comigo isso, muita gente não vai acreditar, muita gente não bota fé porque você fala aí boto-cor-de-rosa, mas o negócio é punk."