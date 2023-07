Golfinho da Barbie? Homem flagra aparição de golfinho cor-de-rosa durante pescaria; vídeo

Um homem conseguiu flagrar uma espécie rara de golfinho cor-de-rosa durante uma pescaria, nas águas próximas ao Golfo do México, na Louisiana, Estados Unidos. O momento único foi registrado em vídeo e compartilhado no dia 12 de julho, nas redes sociais. O vídeo viralizou na internet, devido a ampla visibilidade da estreia do filme "Barbie", nesta sexta-feira (21).

Na internet, as pessoas associaram o animal logo as tendências da boneca. Em entrevista ao portal USA Today, Thurman Gustin, disse que o momento foi interessante e ficou incrédulo com o animal. Diante da rara oportunidade, ele rapidamente pegou a câmera e começou a filmar. Gustin conta que havia dois golfinhos com cores diferenciadas, sendo um maior e outro menor. Assista ao vídeo:

Apesar de ser um pescador experiente, Gustin revelou que nunca tinha visto um golfinho com essa tonalidade antes. "Tive muita sorte porque ver algo assim é extremamente raro. As pessoas passam a vida toda sem ter visto algo assim", ocorreu ele com entusiasmo.