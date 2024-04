Ditador Kim Jong-un escolhe mais de 20 virgens para o 'Esquadrão do Prazer', diz desertora

A desertora norte-coreana Yeonmi Park afirmou que o ditador Kim Jong-un escolhe 25 jovens virgens todos os anos para fazer parte do seu "Esquadrão do Prazer", além de serem escolhidas pela combinação de aparência e lealdade política.

Park relatou que foi escolhida duas vezes para a "honra" de servir o ditador e os principais dirigentes do Partido Comunista, mas não foi selecionada devido a sua posição familiar. "Eles visitam todas as salas de aula e até vão aos pátios das escolas para o caso de sentirem falta de alguém bonito", explica a desertora.

"Quando encontram moças bonitas, a primeira coisa que fazem é verificar o seu estatuto familiar e o seu estatuto político. Eles eliminam todas as meninas com familiares que escaparam da Coreia do Norte ou que têm parentes na Coreia do Sul ou em outros países", disse Yeonmi Park.

Virgindade 'confirmada' para o 'Esquadrão do Prazer'

Após escolher e selecionar a melhor moça, ocorre o processo para "garantir" que são virgens. As aprovadas no teste são submetidas a um exame médico mais detalhado, sendo que mesmo o menor defeito pode ser motivo de desclassificação.

Os testes rigorosos deixam aprovadas apenas uma parte das jovens da Coreia do Norte, sendo então enviadas para a capital, Pyongyang. Uma vez selecionadas, disse Park, todas as moças possuem como razão da existência o agrado do ditador.

De que forma a família concorda com a ida das meninas para o 'Esquadrão do Prazer'?

A desertora disse que as condições de vida são tão precárias na Coreia do Norte, que os pais concordam alegremente que as suas filhas sejam recrutadas para o esquadrão, porque isso significa que pelo menos as jovens não morrerão de fome.

(*Pedro Ribeiro, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Vanessa Pinheiro)