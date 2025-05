Papa Leão XIV é americano e tem cidadania peruana; entenda

A escolha do cardeal americano Robert Francis Prevost para suceder o papa Francisco gerou forte repercussão no Peru. Embora tenha nascido em Chicago (EUA), o novo sumo pontífice - que adotou o nome de Leão XIV - tem cidadania peruana desde 2015. O próprio governo do país latino-americano comemorou a escolha de um "papa peruano" em uma publicação em seus canais oficiais.

"O papa é peruano e está afiliado ao Seguro Integral de Saúde (SIS)", diz uma publicação feita pelo Ministério da Saúde do Peru.

Além de destacar a cidadania peruana de Leão XIV, o texto afirma que o cadastro do santo padre no sistema de saúde peruano foi criado em 2023 e segue válido até hoje. "Sua unidade de atendimento de origem é o Centro de Saúde José Olaya de Chiclayo, localizado na região de Lambayeque".

VEJA MAIS

[[(standard.Article) O que significa ser agostiniano, ordem da qual papa Leão XIV faz parte]]

Leão XIV chegou ao Peru em 1985 como missionário agostiniano e realizou extenso trabalho pastoral. Serviu como bispo de Chiclayo, quarta cidade mais populosa do Peru, com 600 mil habitantes.

No pontificado de Francisco, foi nomeado cardeal em 2023. Desde então, chefiava o Dicastério para os Bispos e a Comissão Pontifícia para a América Latina, cargo importante que evidencia sua proximidade com o papa anterior.

As ligações do novo papa com o Peru foram destacadas pela imprensa do país. Em tom festivo, jornais tradicionais como El Comercio, La República e Perú21 ressaltaram a dupla cidadania do sumo pontífice. O jornal Trome chegou a publicar uma matéria afirmando que Leão XIV poderá votar nas próximas eleições do Peru, marcadas para o próximo ano.

A diocese de Chiclayo também comemorou a escolha de Leão XIV. O atual bispo da cidade, Edinson Farfán Córdova, afirmou que o novo papa vem para dar continuidade ao trabalho de Francisco. Ele destacou o lado social de Leão XIV e sua relação com os pobres.

O bispo disse também que o novo papa "é muito sensível ao tema da pobreza. Estou certíssimo de que escolheu o nome de Leão XIV por causa do Papa Leão XIII, pai da doutrina social da Igreja".