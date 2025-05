Veja o mapa astral do Papa Leão XIV e saiba o que os astros reservam para o novo pontífice

O Papa que será o novo líder religioso da Igreja Católica foi escolhido na tarde desta quinta-feira (8). Trata-se de Robert Francis Prevost, que escolheu como nome Leão XIV, e agora possui o papel essencial de preservar a fé cristã e conduzir os fiéis espalhados pelo mundo. Mas você já se perguntou como é o mapa astral da figura pública que sucederá o Papa Francisco?

Segundo o Astrolink, uma plataforma especializada em Astrologia, o Mapa Astral do Papa Leão XIV evidencia traços de uma alma voltada à disciplina, ao serviço e à transformação silenciosa, características estas que podem moldar profundamente sua passagem pelo trono de Pedro. Além disso, ele carrega no céu de nascimento alguns prenúncios sobre sua personalidade, missão e modo de liderança.

No centro do mapa astral do mais novo Papa, o Sol está em Virgem, signo associado ao cuidado, ao pensamento analítico e ao aprimoramento constante. Nesse sentido, os virginianos costumam sempre olhar com um sentido bonito à prática das pequenas ações, seja durante as rotinas ou no trabalho comprometido com o povo. É por isso que o Papa Leão XIV se alinha bem à vocação religiosa.

Hoje, no dia de sua eleição, o céu estava com o Sol em Touro e a Lua em Libra, o que significa que as energias celestes favoreceram a diplomacia, a harmonia e o senso de equilíbrio, estes aspectos são diretamente ligados à figura do Papa como mediador e mensageiro da paz. Diante disso, pode-se alegar que todo esse alinhamento astrológico criou um cenário propício para o diálogo e a cooperação, os valores essenciais para um líder espiritual em tempos de transformações.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)