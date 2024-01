Coreia do Norte dispara centenas de projéteis perto de ilhas da Coreia do Sul

Moradores das duas ilhas da Coreia do Sul receberam ordens de evacuação para abrigos depois que a Coreia do Norte disparou cerca de 200 projéteis de artilharias na região, nesta sexta-feira (5). A escalada militar é considerada uma das mais graves registradas na península coreana desde 2010, quando o Norte bombardeou Yeonpyeong. Os disparos ocorreram nas áreas de Jangsan-got, no nordeste da ilha de Bangnyeong, e as áreas ao norte da Ilha Yeonpyeong, segundo o Ministério da Defesa sul-coreano.

O governo norte-coreano classificou a ação dessa sexta-feira como uma "resposta natural" às manobras realizadas na região pela Coreia do Sul, que acusou seu vizinho de ameaçar a paz na península. "Sequer tiveram um impacto indireto nas ilhas (sul-coreanas, ndr) de Baengnyeong e Yeonpyeong", disse a agência de notícias oficial norte-coreana KCNA.

Recentemente, o ditador da Coreia do Norte Kim Jong-un deu uma série de declarações ameaçando "aniquilar" a Coreia do Sul e os Estados Unidos.

Principal apoiador político e econômico, a China, que faz fronteira com a Coreia do Norte, pediu "moderação" a todas as partes e que evitem uma nova escalada.

A agência de notícias Yonhap informou que, após os disparos desta sexta-feira, a Marinha da Coreia do Sul lançou um exercício com munição real na ilha fronteiriça de Yeonpyeong. As autoridades das ilhas de Bangnyeong e Yeonpyeong disseram à agência de notícias AFP que a retirada dos civis foi ordenada como "medida preventiva".